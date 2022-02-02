Почётный президент РФС о матче Россия-Украина: важно не перекачать нашу сборную политикой

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал будущую встречу сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Сойдутся две мини-футбольные команды, а не страны. Страны, слава богу, пока не сходятся. В четвертьфинале была Грузия — тоже не самая дружественная страна. Я бы не концентрировал внимание игроков на том, что это будет Украина. Надо делать акцент на сильных и слабых сторонах соперника. С этой командой надо сыграть хорошо с точки зрения тактики, физики и характера.

Наши не играли в последних матчах так нагло, как могут. Важно не перекачать наших игроков политикой, не зацикливаться на ней, а сыграть нагло, сыграть первым номером. Нужно подавить соперника. Если начнём бояться, то ничего хорошего не будет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.