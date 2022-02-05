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Софья Просвирнова: мы совершили недопустимые ошибки

Софья Просвирнова: мы совершили недопустимые ошибки
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Российская конькобежка Софья Просвирнова прокомментировала дисквалификацию команды в полуфинале смешанной эстафеты на олимпийском турнире по шорт-треку.

Сборные России и США были дисквалифицированы за нарушение правил – они не передали эстафету.

«Правила были нарушены, здесь нельзя спорить с судьей. Такие ситуации бывают не только на Олимпийских играх, но и на других стартах. Нам сегодня не повезло. Мы совершили недопустимые ошибки. Не знаю, на что их списать. Ошибка была, мы её разберём и сделаем выводы.

Первый старт прошёл на удивление спокойно, без сильной борьбы. Я была уверена, выходя на старт, поэтому вышла в следующий круг. В эстафете всё произошло не так радужно», — приводит слова Просвирновой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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