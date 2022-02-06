Белый: у России в финале не было менталитета победителя. Второй гол на совести Путилова

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Аркадий Белый подвёл итоги финала чемпионата Европы. Сборная России уступила команде Португалии со счётом 2:4.
«Нам не хватило психологической устойчивости. Мы могли удержать счёт и выиграть. Нам стоило продолжать показывать такую же атакующую игру и во втором тайме. Но была ментальная проблема. Нет менталитета победителя. Уже несколько турниров не можем сделать так, чтобы наши игроки сдержали этот удар.
Моё поколение игроков, победители ЧЕ-1999, уже устало быть таким уникальным. Второй пропущенный мяч — гол Путилова. Ничего такого в том, что он реагировал на удар с аута, нет. Это техническая ошибка, связанная с тем, что он просто не отбил мяч.
На мой взгляд, это самая живая и интересная сборная за последние пять циклов. За ней было интересно и приятно следить», — сказал Белый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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