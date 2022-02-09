Космонавт Матвеев стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ по волейболу в день рождения игры

Сегодня, 9 февраля, в день рождения волейбола, в Санкт-Петербурге был представлен посол чемпионата мира 2022 года. Им стал космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Денис Матвеев.
В настоящее время петербуржец Матвеев проходит подготовку в составе основного экипажа экспедиции Международной космической станции (МКС-67), которая начнётся во второй половине марта в момент отстыковки корабля «Союз МС-19».
«Космонавты чем-то похожи на волейболистов: мы высоко взлетаем, чтобы добиться успехов. Без полётов не могут себя представить ни волейболисты, ни космонавты. И в этом заключается смысл и цель нашей работы.
Желаю нашей сборной высоких полётов и самых высоких результатов на домашнем чемпионате мира по волейболу FIVB 2022 года», — сказал Матвеев по видеосвязи из Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Отметим, что космонавт-испытатель Матвеев стал первым в региональной программе послом на чемпионате мира в северной столице.
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