Сборная России проиграла команде Испании в матче чемпионата Европы по регби

Сборная России уступила команде Испании со счётом 37:41 в матче второго тура чемпионата Европы и практически лишилась шансов на попадание на Кубок мира по регби, который состоится в 2023 году.
«Я очень разочарован. У нас была прекрасная возможность почувствовать единение от того, что игра наша, могли забрать победу. Но, как и в матче с Румынией, сделали невынужденные и ненужные ошибки, которые стоили нам итогового результата.
Игры с Румынией и Испанией получились похожими. Кое-что нам удалось исправить, но всё равно допускали ошибки, которые приводили испанцев в более сильную позицию. И это приводило к попыткам в нашу зачётку», — приводит слова главного тренера сборной России Дика Мюира rugger.info.
Регби. Чемпионат Европы. Сочи.
Россия — Испания — 37:41 (17:25)
Попытки: Гресев (30), Рябищук (33), Давыдов (60), Живатов (76) – Химено (5), Мингийон (16,40+1), Пинто (40+4), Овехеро (80+4);
Реализации: Гайсин (31, 34, 61, 77) — Ордас (4, 80+4);
Штрафные: Гайсин (9, 43, 65) — Ордас (26, 58, 63, 72);
Жёлтые карточки: Макаренко (40+3), Магомедов (80+3) — Мали (50), Мерклер (73).
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