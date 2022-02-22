Сборная Грузии по регби анонсировала матч ЧЕ с Россией на украинском языке

Грузинский союз регби в своём официальном «инстаграме» на украинском языке анонсировал матч пятого тура квалификации чемпионата Европы между сборными Грузии и России.
Встреча состоится 27 февраля на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси, на игру будет допущено 50% зрителей.
Публикация доступна в «инстаграме» georgianrugby.
В анонсе на украинском языке болельщиков приглашают приобрести билеты на матч Грузия — Россия и вместе спеть национальный гимн.
Отметим, что в данный момент сборная России идёт на пятом месте в турнирной таблице соревнований. Россияне провели 2 матча отбора, в которых потерпели поражения. Грузия занимает третью строчку, на её счету ничья и победа. Вместе с Россией и Грузией в отборочную группу входят Испания, Румыния, Португалия и Нидерланды.
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