Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего в финале онлайн-турнира Airthings Masters

Норвежский чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу в международном турнире Airthings Masters, проходившем в онлайн-формате. В финале, состоявшем из двух матчей, Карлсен оказался сильнее российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
Второй матч финала между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим начался с ничьей, но затем чемпион мира оказался сильнее во второй и третьей партиях.
Таким образом, Магнус Карлсен выиграл у Яна Непомнящего с общим счётом 4,5:2,5 и стал победителем первого турнира серии Champions Chess Tour 2022.
Champions Chess Tour 2022 состоит из девяти турниров, проходящих в течение недели на протяжении девяти месяцев. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн. Состязания проводятся с 19 февраля по 20 ноября 2022 года.
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