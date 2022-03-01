Комиссия спортсменов ОКР отказалась от участия в совещании с руководством МОК

Члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняли единогласное решение отказаться от участия в совещании руководства МОК с комиссиями спортсменов НОКов для обсуждения ранее принятых МОК рекомендаций по порядку участия россиян в международных соревнованиях.

«Прежде всего, мы расцениваем данные рекомендации как дискриминацию по национальному признаку. В данном случае это касается российских и белорусских спортсменов. К большому сожалению, это явный признак трансформации международного спорта в инструмент политических игр. Особенно, если учесть то, как шаг за шагом менялась позиция Международного олимпийского комитета в сторону отстранения спортсменов и спортивных организаций двух наших стран. Для нас очевидно, что все решения принимались под мощным давлением извне со стороны сил, далеких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт.

Теперь же назначаются некие консультации, но только после того, как решения приняты и даже исполняются. Получается, что мнение спортсменов, наше мнение, уже не имеет никакого значения.

В этой связи Комиссия спортсменов ОКР приняла единогласное решение отказаться от участия в данном совещании в предложенном формате.

Очевидно, что данное мероприятие превратится в подобие «открытой дискуссии» в угоду тем, кто призывает попросту «линчевать» российских спортсменов», — приводит заявление комиссии спортсменов ОКР сайт организации.