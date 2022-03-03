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Шесть российских тяжелоатлетов обвинили в употреблении допинга

Шесть российских тяжелоатлетов обвинили в употреблении допинга
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Шесть российских тяжелоатлетов обвинили в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования.

Сообщается, обвинения выдвинуты Александру Иванову, Дмитрию Клокову, Светлане Царукаевой, Наталье Заболотной, Ольге Зубовой и Апти Аухадовов.

Доказательства были предоставлены WADA и ITA в 2021 году для дальнейшей оценки. В частности, в ходе этих расследований были обнаружены данные свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, предоставленных спортсменами в 2012 и 2013 годах.

Спортсмены были проинформированы о случаях нарушения и были временно отстранены до разрешения вопроса.

Также отмечается, что тяжелоатлет Феликс Халибеков был дисквалифицирован до 7 октября 2022 года. Его обвинили в употреблении допинга в 2020 году.

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