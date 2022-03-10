Пьяного снукериста увезли в больницу прямо с церемонии открытия турнира в Турции

Британский снукерист Роберт Милкинс может быть наказан за поведение на «Мастерсе» в Анталии (Турция). 46-летний спортсмен пришёл на церемонию открытия турнира в состоянии алкогольного опьянения. В результате его увезли в больницу, сообщает The Guardian.



Британец упал в туалете, в результате чего повредил грудную клетку. Затем Милкинс вступил в конфронтацию с главой Профессиональной ассоциации бильярда и снукера Джейсоном Фергюсоном.



Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба World Snooker Tour. Теперь Милкинсу грозит дисциплинарное наказание.



Британец отреагировал на произошедшее, сообщив, что в результате инцидента никто, кроме него, не пострадал. Также он принёс извинения за собственное поведение.

Новость по теме Джо Перри стал победителем Открытого чемпионата Уэльса по снукеру, обыграв Джадда Трампа