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Пьяного снукериста увезли в больницу прямо с церемонии открытия турнира в Турции

Пьяного снукериста увезли в больницу прямо с церемонии открытия турнира в Турции
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Британский снукерист Роберт Милкинс может быть наказан за поведение на «Мастерсе» в Анталии (Турция). 46-летний спортсмен пришёл на церемонию открытия турнира в состоянии алкогольного опьянения. В результате его увезли в больницу, сообщает The Guardian.

Британец упал в туалете, в результате чего повредил грудную клетку. Затем Милкинс вступил в конфронтацию с главой Профессиональной ассоциации бильярда и снукера Джейсоном Фергюсоном.

Информацию об инциденте подтвердила пресс-служба World Snooker Tour. Теперь Милкинсу грозит дисциплинарное наказание.

Британец отреагировал на произошедшее, сообщив, что в результате инцидента никто, кроме него, не пострадал. Также он принёс извинения за собственное поведение.

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