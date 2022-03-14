Дмитрий Губерниев похвалил чиновника, ушедшего из НОК Норвегии из-за отстранения россиян

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поступок норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала. Ваттердал покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных стартов.
«Вот видите, норвежский чиновник — молодец! У него есть совесть: он переживает за спорт, как все мы. Насколько символично, что это сделал именно норвежец? Конечно, нам сложно было это представить. Норвежец понимает, что спорт вне национальностей. Есть категория чемпионов как Клебо и Большунов — они же не только представители Норвегии и России, но и представители человечества. Будем переживать за этого норвежца!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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