Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Губерниев похвалил чиновника, ушедшего из НОК Норвегии из-за отстранения россиян

Дмитрий Губерниев похвалил чиновника, ушедшего из НОК Норвегии из-за отстранения россиян
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поступок норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала. Ваттердал покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

«Вот видите, норвежский чиновник — молодец! У него есть совесть: он переживает за спорт, как все мы. Насколько символично, что это сделал именно норвежец? Конечно, нам сложно было это представить. Норвежец понимает, что спорт вне национальностей. Есть категория чемпионов как Клебо и Большунов — они же не только представители Норвегии и России, но и представители человечества. Будем переживать за этого норвежца!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Чиновник покинул Олимпийский комитет Норвегии из-за решения отстранить россиян от стартов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022