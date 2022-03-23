Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Рылова с ЧМ в знак поддержки отстранённых россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова сняться с чемпионата мира, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) летом 2022 года. Ранее Рылов объяснил своё решение стремлением поддержать таким образом отстранённых российских спортсменов.

«Это поступок! Стоит ли остальным нашим спортсменам поступить так же? Как они считают нужным, пусть так и поступают. Я им советовать не буду», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

25-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.

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