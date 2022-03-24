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Матыцин: мы не позволим федерациям требовать от российских атлетов осуждения спецоперации

Матыцин: мы не позволим федерациям требовать от российских атлетов осуждения спецоперации
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что власти страны не позволят мировым федерациям требовать от спортсменов осуждения специальной военной операции на Украине для получения доступа к международным соревнованиям.

«Мы никому не позволим использовать фактор внутренней разобщённости: требований сказать, что ты против специальной операции или действий президента, что позволит получить доступ к соревнованиям. Это совершенно неприемлемо. Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал мировым спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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