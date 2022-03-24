Матыцин: мы не позволим федерациям требовать от российских атлетов осуждения спецоперации

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что власти страны не позволят мировым федерациям требовать от спортсменов осуждения специальной военной операции на Украине для получения доступа к международным соревнованиям.

«Мы никому не позволим использовать фактор внутренней разобщённости: требований сказать, что ты против специальной операции или действий президента, что позволит получить доступ к соревнованиям. Это совершенно неприемлемо. Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал мировым спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.