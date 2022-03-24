FINA внесла корректировки в текст решения по поводу отстранения российских пловцов

Международная федерация плавания (FINA) внесла корректировки в текст решения по поводу отстранения российских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта 2022 года. Теперь россияне могут получить право участвовать в других соревнованиях под эгидой федерации, помимо чемпионата мира в Будапеште.

«Возможность участия в других стартах теоретически сохраняется, но FINA будет теперь рассматривать каждый конкретный случай по участию россиян», — приводит «Матч ТВ» слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Напомним, вчера, 23 марта, FINA сообщила, что российские пловцы не выступят на соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года из-за ситуации на Украине. FINA сообщила, что Всероссийская федерация плавания сняла все команды с соревнований по водным видам спорта под эгидой FINA до конца сезона. Позднее Всероссийская федерация плавания опровергла эту информацию.