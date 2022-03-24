Джо Перри назвал топ-5 лучших игроков за всю историю снукера

Английский снукерист Джо Перри назвал пятёрку лучших игроков в снукер за всю историю.

«Думаю, мой ответ вызовет небольшой ажиотаж, потому что вокруг много любителей Стивена Хендри, и это однозначно правильно (Хендри — семикратный чемпион мира. Он завершил карьеру в 2012 году. — Прим. «Чемпионата»). Но я думаю, что моими первым и вторым местом будут Ронни О'Салливан и Джон Хиггинс. Они должны быть в лидерах только из-за своего спортивного долголетия.

Джон Хиггинс, возможно, лучший игрок сезона в этом году, а сейчас 2022 год. Он начал карьеру в 1992-м. Несмотря на множество хороших снукеристов в течение последних 10-15 лет, они всё ещё успешно делают свою работу.

Я думаю, что Стивен Хендри будет в моей пятёрке, Марк Селби должен войти туда. Честно говоря, слишком много людей, чтобы поместить их в пятёрку лучших.

Я действительно хотел бы поместить туда Марка Уильямса, но и Нил Робертсон тоже достоин быть в списке пяти лучших. Полагаю, что Уильямс просто немного лучше Нила в данный момент, пока Нил не выиграет ещё один титул чемпиона мира.

Чтобы быть в пятёрке лучших за все время, я думаю, обязательно нужно иметь несколько мировых титулов, но если Нил Робертсон выиграет ещё один или два, он подскочит прямо к вершине этого списка. Конечно, стыдно оставлять людей вне топ-5, но мне пришлось», — приводит слова Перри Metro со ссылкой на подкаст Talking Snooker.