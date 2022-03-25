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«Никто не достиг того, что удалось мне». Нил Робертсон назвал себя великим снукеристом

«Никто не достиг того, что удалось мне». Нил Робертсон назвал себя великим снукеристом
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Австралийский снукерист Нил Робертсон заявил, что он находится в более высокой категории, чем многие игроки. Спортсмен подчеркнул, что ему удалось достичь того, чего не удавалось большинству профессионалов. В связи с этим он причислил себя к числу величайших снукеристов мира.

В нынешнем сезоне австралиец выиграл три титула, включая «Мастерс».

«Можно ли считать меня одним из величайших игроков? Думаю, что это не является вопросом дискуссии. Я — единственный человек в истории нашей игры, который достиг такого. Я — единственный чемпион мира из Южного Хэмпшира. Никто больше этого не добился.

Я нахожусь в другой категории. Не там, где многие снукеристы. Думаю, что я бы добился даже большего, если бы рос в Великобритании. Тогда я бы начал играть на профессиональном уровне на четыре или пять лет раньше», — цитирует Робертсона Eurosport.

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