Рылов высказался о дисциплинарном деле, открытом после его участия в митинге-концерте

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выразил недоумение в связи с тем, что Международная федерация плавания (FINA) открыла против него дисциплинарное дело. Оно было открыто после участия спортсмена в митинге-концерте, приуроченном к дате присоединения Крыма к России. Рылов принял участие в мероприятии в «Лужниках» и вышел в форме с буквой Z.
«FINA открыла дело. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента.
Не знаю, как с этим спорить. Всё началось по инициативе Андрея Говорова, его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство.
Сообщили ли, какие могут быть санкции? Информации нет. Сказали, что должен предоставить документы в определённые сроки. Не стану озвучивать список бумаг, который меня попросили прислать, – расскажу, когда всё это закончится. Большое спасибо Всероссийской федерации плавания, которая обещала полностью поддержать финансово и оплатить помощь одного из лучших юристов страны», — цитирует Рылова «Спорт-экспресс».
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