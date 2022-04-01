Определились полуфинальные пары Tour Championship 2022 по снукеру
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Стали известны полуфиналисты Tour Championship 2022 по снукеру. Англичанин Ронни О’Салливан в четвертьфинальном поединке обыграл валлийца Марка Уильямса со счётом 10:9 и за выход в финал встретится с представителем Австралии Нилом Робертсоном, который нанёс поражение Марку Аллену из Северной Ирландии со счётом 10:6.
Вторую полуфинальную пару составили шотландец Джон Хиггинс и бельгиец Люка Бресель. Хиггинс в четвертьфинале одолел китайца Чжао Синьтуна со счётом 10:9, а Бресель оказался сильнее англичанина Джадда Трампа – 10:6.
Напомним, вне зависимости от результатов Tour Championship 2022 на первое место в мировом рейтинге в пятый раз в карьере выйдет О’Салливан, который на данных соревнованиях посеян под вторым номером.
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