Ронни О'Салливан назвал Нила Робертсона лучшим снукеристом мира

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан назвал четвёртого номера мирового рейтинга, австралийца Нила Робертсона лучшим снукеристом мира. О'Салливан сделал это заявление после их полуфинального матча на турнире Tour Championship 2022, в котором Робертсон оказался сильнее (10:9).

«У него невероятная техника, он настолько одарённый, что может просто бить по мячу. Он может создавать углы, различные линии, у него есть множество вариантов при выполнении удара, он очень полноценный игрок.

Для меня он лучший игрок в мире. Если бы он играл больше турниров, то, вероятно, был бы номером один. Он феноменальный игрок в расцвете сил, и, возможно, играет в лучший снукер в своей жизни», — приводит слова О'Салливана Metro.

В финале турнира Tour Championship 2022 Нил Робертсон сразится с победителем пары Джон Хиггинс — Люка Бресель.