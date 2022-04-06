Всероссийская федерация волейбола потребовала возместить $ 80 млн за отмену ЧМ-2022

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что организация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы получить от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию за отмену проведения в России чемпионата мира – 2022 среди мужских команд. Сумма иска оценивается почти в $ 80 млн.

«Мы подали документы в CAS. Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки. Сумма компенсации почти $ 80 млн», – приводит слова Ярёменко «РИА Новости».

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах, однако 1 марта FIVB сообщила, что турнир будет перенесён из России из-за ситуации на Украине.