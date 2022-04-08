16-летний украинец Бойко проиграл во втором отборочном матче к чемпионату мира по снукеру

В пятницу, 8 апреля, в Шеффилде (Англия) прошли матчи второго из четырёх квалификационных раундов чемпионата мира по снукеру.

В одном из матчей 16-летний украинский спортсмен Юлиан Бойко уступил сопернику из Англии Дэвиду Грейсу со счётом 4:6.

На момент написания новости проходит второй раунд квалификации к чемпионату мира. Она завершится 13 апреля. По её результатам в основную сетку турнира к 16 лучшим снукеристам мира добавятся 16 победителей отборочных матчей.

Первый раунд основной стадии чемпионата мира начнётся 16 апреля. Второй раунд чемпионата мира пройдёт в период с 21 по 25 апреля. Четвертьфиналы будут сыграны 26 и 27 апреля. Полуфиналы — 28, 29 и 30 апреля. Финал состоится 1 и 2 мая.

Победитель турнира получит £ 500 000 из общего призового фонда £ 2 395 000. Действующим чемпионом мира является Марк Селби.

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