«Ростов-Дон» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России по гандболу среди женских команд. Это стало известно по итогам полуфинальных матчей «Финала четырёх», который проходит в Краснодаре.
В первом матче ЦСКА уверенно обыграл звенигородскую «Звезду» со счётом 35:23. Самой результативной в составе ЦСКА стала Антонина Скоробогатченко, забившая 6 мячей, пять раз отличилась Полина Ведехина. Лучшей в составе «Звезды» была Алина Триобчук, на счету которой 4 мяча.
Встреча «Ростов-Дона» с «Кубанью» получилась более напряжённой и в итоге завершилась победой ростовских гандболисток со счётом 31:28. Самой результативной в этой встрече стала Анна Вяхирева, забившая в ворота «Кубани» 10 мячей.
Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины. Краснодар
Полуфиналы
«Звезда» (Московская область) – ЦСКА (Москва) – 23:35 (10:16).
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» (Краснодар) – 31:28 (18:12).
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