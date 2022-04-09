6-кратный чемпион мира по снукеру О’Салливан отказался назвать себя величайшим в истории

Шестикратный чемпион мира по снукеру британец Ронни О'Салливан отказался назвать себя одним из лучших игроков в мире. Он предложил другим оценивать силу того или иного игрока. В настоящее время О’Салливан занимает 1-е место в мировом рейтинге.



«Снукер — это не единственное, чем я занимаюсь сейчас, это часть моей жизни. Я просто беру то, что могу. Пытаюсь получать удовольствие и оставлять в стороне негативные эмоции. Просто позволяю богам снукера побеждать.



Раньше я выигрывал очень много турниров, в которых участвовал. В последние годы ситуация изменилась, я выигрываю не так часто. Но по-прежнему люблю соревноваться. Наслаждаюсь игрой, образом жизни. У меня была фантастическая карьера.



Если честно, не считаю себя величайшим в истории. До тех пор, пока моё имя обсуждается, лучше дать другим высказываться на эту тему. Пусть они решают. Я же играю и пытаюсь побеждать», — цитирует О’Салливана Eurosport.