Квотербек НФЛ Хаскинс погиб на 25-м году жизни, его сбил грузовик

Квотербек клуба НФЛ (американский футбол) «Питтсбург Стилерз» Дуэйн Хаскинс погиб в результате трагического инцидента, сообщает ESPN со ссылкой на агента спортсмена. Представитель Хаскинса сообщил, что 24-летнего спортсмена сбил самосвал, когда он шёл по шоссе в Южной Флориде.



Хаскинс был выбран «Вашингтоном» на драфте 2019 года под 15-м номером. Но первый сезон в НФЛ для него сложился неудачно из-за травмы. В дальнейшем «Вашингтон» решил расстаться с игроком, а он перешёл в «Питтсбург». При этом в прошлом сезоне спортсмен не провёл ни одного матча из-за травмы. В общей сложности в НФЛ у него было 13 проведённых матчей.



Полиция Флориды ведёт расследование трагического инцидента. Пока неизвестно, нарушал ли правила дорожного движения водитель грузовика.