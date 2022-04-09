Квотербек НФЛ Хаскинс погиб на 25-м году жизни, его сбил грузовик

Квотербек клуба НФЛ (американский футбол) «Питтсбург Стилерз» Дуэйн Хаскинс погиб в результате трагического инцидента, сообщает ESPN со ссылкой на агента спортсмена. Представитель Хаскинса сообщил, что 24-летнего спортсмена сбил самосвал, когда он шёл по шоссе в Южной Флориде.
Хаскинс был выбран «Вашингтоном» на драфте 2019 года под 15-м номером. Но первый сезон в НФЛ для него сложился неудачно из-за травмы. В дальнейшем «Вашингтон» решил расстаться с игроком, а он перешёл в «Питтсбург». При этом в прошлом сезоне спортсмен не провёл ни одного матча из-за травмы. В общей сложности в НФЛ у него было 13 проведённых матчей.
Полиция Флориды ведёт расследование трагического инцидента. Пока неизвестно, нарушал ли правила дорожного движения водитель грузовика.
- 9 апреля 2022
-
22:44
-
20:30
-
20:06
-
19:33
-
17:48
-
17:32
-
16:42
-
15:51
-
15:33
-
15:22
-
14:59
-
13:50
-
11:05
-
02:58
-
00:33
- 8 апреля 2022
-
23:51
-
23:29
-
23:13
-
23:00
-
22:03
-
21:25
-
19:36
-
18:58
-
18:57
-
18:36
-
18:34
-
18:20
-
17:53
-
17:13
-
15:55
-
15:25
-
13:55
-
13:37
-
13:00
-
12:41