«Енисей» уступил «Зениту» и лишился шансов на выход в плей-офф ЧР по волейболу
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В очередном матче чемпионата России по волейболу «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал красноярский «Енисей». Хозяева одержали убедительную победу — 3-0 (25:21, 25:18, 25:20).
«Зенит» после этой победы занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В свою очередь, «Енисей» находится на 11-м месте. Команда из Красноярска лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
В другом матче чемпионата России московское «Динамо» уверенно обыграло «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча закончилась со счётом 3-0 (25:22, 25:19, 25:21). Кроме того, «Кузбасс» из Кемерово обыграл нижегородский АСК — 3:1 (19:25, 28:26, 25:11, 25:23).
Новость по темеОпределились призёры регулярного ЧР по волейболу среди женщин
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