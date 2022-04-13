«В футболе было без легионеров». Винер-Усманова нашла позитив в отстранении спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова нашла позитив в том, что международные федерации стали массово отстранять российских спортсменов от международных соревнований после начала военной спецоперации России на Украине.

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе безо всяких легионеров, и в гимнастике.

А нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить, и страдает от этого вид спорта. Вид спорта теряет свою актуальность и потеряет окончательно, если это будет продолжаться», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

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