Нагорный: на чемпионате России кураж присутствует. Не могу здесь делать что-то вполсилы

Олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Игр, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал своё выступление на чемпионате России – 2022, который проходит в Казани. Сегодня, 16 апреля, Никита завоевал два серебра – в вольных упражнениях и на коне.

«Кураж присутствует в любом случае. Чемпионат России — это соревнования, которые проходят у нас в стране и за которыми наблюдают все фанаты гимнастики. Я не могу сюда прийти и вполсилы что-то делать. Я всё равно выхожу и, хотя и простые комбинации, делаю в полную силу. На коне вообще собрал новую программу. Не хватило 0,2 до полной сложности, тем не менее я вышел и сделал её. Все комбинации, которые делаю здесь сейчас — с поправкой на новые правила.

Завтра буду делать перекладину и прыжок. На перекладине попробую новую комбинацию сделать, а прыжок отпрыгаю, наверное, чуть-чуть полегче. Руки у меня забились, я не могу их выпрямить.

Последствия, после того как я сделал кольца, были большие. Поэтому вчера отдохнул, восстановился, у меня были процедуры. Сегодня сделал коня от начала до конца, пусть грязно и с какими-то ошибками, но дотянул до конца программы, и это говорит о том, что я восстановился.

Зачем сделал кольца? Не знаю, кураж. Я себя похвалил, что собрался, вышел и сделал два самых сложных элемента, которые существуют на кольцах. При этом без подготовки. Для меня это была проверка самого себя — смогу я выйти и сделать или нет. Это говорит о том, что можно потихонечку начинать восстанавливать кольца и на Кубке России уже делать многоборье. Сначала нужно приехать домой, ещё раз обследоваться, узнать, какой план реабилитации будет дальше, и уже потом будет понимание», — сказал Нагорный журналистам в микст-зоне.