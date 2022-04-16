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Стали известны пары квалификационного раунда мужской волейбольной Суперлиги

Стали известны пары квалификационного раунда мужской волейбольной Суперлиги
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После завершения предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стали известны пары квалификационного раунда.

Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, напрямую вышли в «Финал шести». Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.

Восемь команд, занявшие с третьего по десятое места на предварительном этапе, сыграют в квалификационном раунде, по итогам которого четыре сильнейшие выйдут в «Финал шести».

Пары квалификационного раунда мужской волейбольной Суперлиги

«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово)

Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля.

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