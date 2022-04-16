Стали известны пары квалификационного раунда мужской волейбольной Суперлиги

После завершения предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стали известны пары квалификационного раунда.

Напомним, согласно регламенту команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате, напрямую вышли в «Финал шести». Это казанский «Зенит», выигравший 25 из 26 матчей предварительного этапа, и новосибирский «Локомотив», одержавший 23 победы.

Восемь команд, занявшие с третьего по десятое места на предварительном этапе, сыграют в квалификационном раунде, по итогам которого четыре сильнейшие выйдут в «Финал шести».

Пары квалификационного раунда мужской волейбольной Суперлиги

«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово)

Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля.