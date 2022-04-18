Селби рассказал, что работал с психологом перед стартом ЧМ по снукеру

Действующий чемпион мира Марк Селби прокомментировал выход в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру. Британец в матче 1/16 финала обыграл валлийца Джейми Джонса со счётом 10:7.



«Чувствую себя лучше. Было тяжело, очень эмоциональный момент был, когда я выходил в зал. Я не играл на двух последних турнирах.



Я работал с доктором некоторое время, он сказал мне, что нужно продолжать играть. Но мне казалось, что я не справляюсь, что на мне сказывается слишком большое давление. Поэтому решил взять паузу. До конца не знал, сыграю здесь или нет. На протяжении последних недель мы много разговаривали с психологом, он мне помог», — цитирует Селби Metro.



Проблемы Селби связаны с трагической гибелью его отца. Он погиб, когда будущая звезда снукера был ещё тинейджером. Селби неоднократно признавался, что никак не может справиться с этой трагедией. С тех пор прошло уже более 20 лет.

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