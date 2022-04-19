Определился соперник Ронни О'Салливана в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Определился соперник англичанина Ронни О'Салливана в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия). Для О'Салливана это 30-е первенство мира в карьере, что является повторением рекорда его соотечественника Стива Дэвиса.

За выход в четвертьфинал шестикратный чемпион мира сразится с Марком Алленом (Северная Ирландия, 15-й номер мирового рейтинга). В стартовом для себя поединке Аллен обыграл шотландца Скотта Дональдсона (49-й в мировом рейтинге) со счётом 10:6.

Сам О'Салливан в матче 1/16 финала обыграл Дэвида Гилберта (19-й в рейтинге) со счётом 10:5. По ходу встречи Ронни уступал со счётом 0:3, однако смог переломить ход игры и победил. Поединок прерывался из-за подсказок навигатора. Судья просил зрителей прекратить шум, но это долго не удавалось сделать.