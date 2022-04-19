Сергей Тетюхин: FIVB пока не запретила участвовать в чемпионате России иностранцам

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал о ситуации с легионерами в российских клубах.
«За всех не могу отвечать: разная ситуация и разные федерации своих стран. Международная федерация — пока что — не запретила участвовать в чемпионате России иностранцам. И очень надеюсь, что не запретит. Поэтому тут будет зависеть от индивидуального подхода. Российские клубы в любом случае выполнят перед иностранцами свои обязательства. Говорю за наш клуб: у нас марокканец и серб. Мы обязательств не снимаем, они с нами до конца. Мы обязуемся перед ними, какая бы ни была ситуация в стране. У нас есть определённый имидж, который бы мы не хотели испортить.
Требуют ли другие страны «вернуть» спортсменов? Нам никто не звонил. У нас играют в команде ребята из дружественных стран — Марокко, Сербии. Взаимоотношения расторгли с тренером-статистиком Емельяненко из Украины. Абсолютно безболезненно. Вопросов не было.
Польская, украинская федерации пресекли участие игроков в России. Хорват, по-моему, уехал по личным убеждениям. На поляков есть давление. Больше и нет. Мика (Кристенсон, игрок сборной США. — Прим. «Чемпионата») играет в Казани. Вопросов нет. Хочет продолжать. Особо никто принципиально не заставляет уезжать», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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