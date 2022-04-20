Определился соперник Нила Робертсона в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания).



14-й номер мирового рейтинга англичанин Джек Лисовски встретился с представителем Уэльса Мэттью Стивенсом (55). Победу со счётом 10:8 одержал фаворит. В 1/8 финала соревнований Лисовски встретится с третьим номером мирового рейтинга Нилом Робертсоном из Австралии, который ранее в матче 1/16 финала обыграл англичанина Эшли Хьюгилла (77) – 10:5.



Главная звезда турнира и лидер сезона, шестикратный чемпион мира Ронни О’Салливан также вышел в 1/8 финала, где встретится с Марком Алленом (15).



На данный момент известны пять четвертьфинальных пар чемпионата мира. Ещё в трёх осталось определить по одному участнику.

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