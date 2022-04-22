Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

На чемпионате мира по снукеру определились пары 1/8 финала.
Англичанин Марк Селби встретится с Янь Бинтао из Китая. Валлиец Джексон Пейдж сыграет со своим соотечественником Марком Уильямсом. Шотландец Энтони Макгилл встретится с Джаддом Трампом из Англии. Нилу Робертсону из Новой Зеландии предстоит сыграть с англичанином Джеком Лисовски. Кайрен Уилсон (Англия) сыграет со Стюартом Бинэмом (Англия). Представитель Таиланда Ноппон Саенгхам встретится с шотландцем Джоном Хиггинсом. Китайцу Чжао Синьтуну будет противостоять Стивен Магуайр из Шотландии.
Главная звезда турнира и лидер сезона, шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан встретится с Марком Алленом из Северной Ирландии. В 1/16 финала О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (Англия) со счётом 10:5.
Стадия 1/8 финала завершится 25 апреля. Напомним, чемпионат мира проходит в Шеффилде (Великобритания).
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