Российской легкоатлетке удвоили срок дисквалификации. Теперь она отстранена до 2028 года

Российской легкоатлетке Маржане Ибаевой удвоили дисквалификацию за нарушение запрета на участие в соревнованиях во время отстранения, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В декабре 2020 года Ибаеву, специализирующуюся на дистанциях 200, 400 и 800 метров, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе были обнаружены запрещенные препараты (S1 — метаболит дростанолона, дегидрохлорметилтестостерон, станозолол и S.4.5.3 — мельдоний).
Однако, после этого несмотря на запрет Ибаева приняла участие в турнире, за что была наказана ещё на четыре года.
Срок дисквалификации Ибаевой начнётся с окончания предыдущей дисквалификации, и продлится с 12 октября 2024 года по 11 октября 2028 года. Также отмечается, что все результаты Ибаевой, показанные за период с 12 октября 2020 года, даты начала первоначальной дисквалификации, будут аннулированы.
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