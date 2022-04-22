Английскому снукеристу не разрешили разместить украинский флаг на жилетке на ЧМ

Английский снукерист Джек Лисовски, пробившийся в 1/8 финала чемпионата мира, рассказал, что организаторы турнира, проходящего в Шеффилде (Англия), запретили ему разместить на жилетке флаг Украины. Спортсмен хотел выразить поддержку стране, его предки являются выходцами из Украины. Но организаторы сообщили 30-летнему снукеристу, что размещать можно лишь флаги своих стран.



«Все согласятся, что, если человек поддерживает Украину, почему же не дать ему использовать флаг? Эта история мне очень близка. Мой дед — украинец, отец является выходцем оттуда. То, что происходит на Украине, очень печально.



Я хотел разместить флаг на чемпионате мира, но мне сказали, что я не могу этого сделать. Мне бы разрешили, если бы я был украинцем. Во мне есть украинская кровь, но, видимо, этого недостаточно. Мне пришлось снять флаг с жилетки», — цитирует Лисовски BBC.



Соперником Лисовски по 1/8 финала будет австралиец Нил Робертсон. Англичанин уже пообещал, что в случае победы и выхода в четвертьфинал отпразднует успех с украинским флагом.

Главные звёзды снукера — кто они?