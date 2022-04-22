В Кремле прокомментировали отстранение пловца Рылова

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал отстранение российского пловца Евгения Рылова. Двукратного олимпийского чемпиона отстранили на девять месяцев после того, как он принял участие в митинг-концерте в «Лужниках». Мероприятие было приурочено к годовщине присоединения Крыма к России. Рылов на спортивном костюме разместил букву Z, символизирующую поддержку российской военной спецоперации.
«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь международная федерация плавания. Это вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», — цитирует Пескова «РИА Новости».
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