О’Салливан вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан вышел в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Шеффилде (Англия). В матче 1/8 финала О’Салливан уверенно обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии. Встреча закончилась со счётом 13:4 в пользу именитого снукериста.



Соперником О’Салливана по четвертьфиналу станет шотландец Стивен Магуайр. Ранее он обыграл седьмого номера мирового рейтинга корейца Чжао Синьтуна. Их встреча закончилась со счётом 13:9.



О’Салливан является лидером сезона и главной звездой турнира. Стадия 1/8 финала завершится 25 апреля.



Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/8 финала

Ронни О’Салливан (Англия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — 13:4

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