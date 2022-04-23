О’Салливан вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру
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Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан вышел в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Шеффилде (Англия). В матче 1/8 финала О’Салливан уверенно обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии. Встреча закончилась со счётом 13:4 в пользу именитого снукериста.
Соперником О’Салливана по четвертьфиналу станет шотландец Стивен Магуайр. Ранее он обыграл седьмого номера мирового рейтинга корейца Чжао Синьтуна. Их встреча закончилась со счётом 13:9.
О’Салливан является лидером сезона и главной звездой турнира. Стадия 1/8 финала завершится 25 апреля.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/8 финала
Ронни О’Салливан (Англия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — 13:4
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