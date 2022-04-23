Ронни О’Салливан установил два мировых рекорда на ЧМ по снукеру

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан установил два новых мировых рекорда. Англичанин вышел в четвертьфинал турнира, проходящего в Шеффилде (Англия). В матче 1/8 финала О’Салливан уверенно обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии (13-4).
О’Салливан в 20-й раз в карьере вышел в четвертьфинал чемпионата мира. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Ранее англичанин делил первое место в этом рейтинге со Стивеном Хендри.
Кроме того, О’Салливан выиграл 71-й матч на чемпионатах мира. По этому показателю он также установил новый рекорд.
Примечательно, что в Шеффилде О’Салливан может сравняться с Хендри по количеству титулов на чемпионатах мира. Стивен выигрывал мировое первенство семь раз, установив рекорд турниров.
Соперником О’Салливана по четвертьфиналу турнира будет шотландец Стивен Магуайр.
Главные звёзды снукера – кто они?
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