Янь Бинтао хотел нарушить негласное правило снукера во время матча с Селби на ЧМ-2022

Шестикратный финалист чемпионатов мира, а ныне телеэксперт Джимми Уайт заявил о том, что китаец Янь Бинтао хотел нарушить негласное правило снукера во время матча 1/8 финала чемпионата мира с Марком Селби.
«Бинтао во время одного из ударов прицеливался больше минуты и не был уверен, сможет ли он попасть или нет. Он продолжал целиться, а затем спросил судью Роба Спенсера, может ли тот взять и почистить биток.
Это нарушение неписаного правила среди профессиональных игроков в снукер. Респект Робу Спенсеру за то, что он сказал: «Нет, я не собираюсь чистить шар». Ведь в этой ситуации он мог вернуть биток не совсем туда, где он был ранее, и тогда Бинтао мог легко попасть.
Такие действия Бинтао — это то, чего вы стараетесь не делать. Возможно, Бинтао находился под давлением и думал о любых способах победы, но в снукере так не делают», — приводит слова Уайта Mirror со ссылкой на телеканал Eurosport.
Главные звёзды снукера – кто они?
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