Джон Хиггинс вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру

Четырёхкратный чемпион мира шотландский снукерист Джон Хиггинс одержал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира, в котором его соперником был представитель Таиланда Ноппон Саенгхам. Хиггинс обыграл Саенгхама со счётом 13:8.

Сегодня, 25 апреля, состоятся ещё три матча 1/8 финала: Кайрен Уилсон — Стюарт Бинэм (оба — Англия), Энтони Макгилл (Шотландия) — Джадд Трамп (Англия) и Нил Робертсон (Австралия) — Джек Лисовски (Англия). На момент публикации новости Уилсон и Бинэм играют 21-й фрейм, счёт 12:8 в пользу Стюарта. Матчи Макгилл — Трамп (6:10) и Робертсон — Лисовски (7:9) продолжатся позднее.

Две четвертьфинальные пары уже известны: Янь Бинтао сразится с Марком Уильямсом, а Стивен Магуайр — с Ронни О'Салливаном.