«Это русский стиль, я его знаю». Волейболист Гребенников высказался о людях в России

Золотой медалист Олимпиады в Токио (Япония), двукратный победитель мировой лиги французский волейболист Евгений Гребенников, в 2021 году перебравшийся в Россию и теперь выступающий за питерский «Зенит», рассказал о своём опыте общения с людьми.
«Тренирую теперь русский. Родители учили меня дома, но чуть-чуть забыл с того времени. Сейчас, надеюсь, вернусь к этому. Друзья по команде мне всегда помогают или объясняют, как надо лучше разговаривать. Объясняют, как надо материться, как надо говорить. Всё учу, но и что-то вспоминаю. Но тяжело. Язык непростой… vocabulary больше «домашний» — мы же и разговаривали только дома, с родителями и братом. Так что пока мне тяжело шутки понимать.
Русские люди закрыты при первой встрече, а затем при общении открываются: больше улыбаются, разговаривают с удовольствием. Это русский стиль, я его знаю. Но я со всеми здороваюсь. Первый раз, когда приветствую кого-нибудь, а люди мне не отвечают, — о'кей. Иностранец может не понять, но я привык, так как родился в семье, которая жила в России. Они меня предупреждали. Потом люди обязательно открываются. Жаль, что не всегда сразу. Такая культура, но мне не мешает», – сказал Гребенников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью с Женей Гребенниковым читайте здесь:
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