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Нил Робертсон установил историческое достижение на ЧМ по снукеру

Нил Робертсон установил историческое достижение на ЧМ по снукеру
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Чемпион мира по снукеру и текущий третий номер рейтинга австралиец Нил Робертсон установил историческое достижение на проходящем в настоящий момент мировом первенстве в Шеффилде (Великобритания).

В матче 1/8 финала против англичанина Джека Лисовски австралиец оформил максимум – максимально возможную непрерывную серию из забитых шаров одним игроком. Для Робертсона это пятый максимум в карьере. Он стал восьмым игроком, оформившим 147-очковый брейк, за 45 лет, что чемпионат мира проходит в шеффилдском театре «Крусибл».

Победитель матча Робертсон – Лисовски выйдет на шестого номера мирового рейтинга и четырёхкратного чемпиона мира шотландца Джона Хиггинса, в рамках 1/8 финала победившего таиландца Ноппона Саенгхама (38).

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