Джадд Трамп вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Великобритания).
Четвёртый номер мирового рейтинга и чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп встретился с 13-м номером шотландцем Энтони Макгиллом. Победу со счётом 13:11 одержал Трамп.
В четвертьфинале Трамп сойдётся с соотечественником Стюартом Бинэмом, до этого в рамках 1/8 финала обыгравшего 12-го номера мирового рейтинга, ещё одного англичанина – Кайрена Уилсона.
Главная звезда соревнований и шестикратный чемпион мира Ронни О’Салливан начнёт свой четвертьфинальный матч завтра, 26 апреля. Его соперником станет шотландец Стивен Магуайр (40).
Ранее участник турнира и экс-чемпион австралиец Нил Робертсон оформил 12-й максимум в новейшей истории чемпионата.
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