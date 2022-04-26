Джадд Трамп вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Великобритания).

Четвёртый номер мирового рейтинга и чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп встретился с 13-м номером шотландцем Энтони Макгиллом. Победу со счётом 13:11 одержал Трамп.

В четвертьфинале Трамп сойдётся с соотечественником Стюартом Бинэмом, до этого в рамках 1/8 финала обыгравшего 12-го номера мирового рейтинга, ещё одного англичанина – Кайрена Уилсона.

Главная звезда соревнований и шестикратный чемпион мира Ронни О’Салливан начнёт свой четвертьфинальный матч завтра, 26 апреля. Его соперником станет шотландец Стивен Магуайр (40).

Ранее участник турнира и экс-чемпион австралиец Нил Робертсон оформил 12-й максимум в новейшей истории чемпионата.