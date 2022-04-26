Нил Робертсон сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру

Третий номер мирового рейтинга Нил Робертсон неожиданно не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира — 2022 по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия) и завершится 2 мая.
В матче 1/8 финала чемпион мира 2010 года Робертсон проиграл Джеку Лисовски (14) со счётом 12:13. Робертсон считался основным фаворитом текущего турнира.
Примечательно, что по ходу встречи Робертсон установил историческое достижение. Он оформил максимум – наибольшую возможную непрерывную серию из забитых шаров одним игроком. Нил стал восьмым игроком, оформившим 147-очковый брейк, за 45 лет, что чемпионат мира проходит в шеффилдском театре «Крусибл».
За место в полуфинале Лисовски поборется с Джоном Хиггинсом (4).
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд (Англия). 1/8 финала
Нил Робертсон – Джек Лисовски – 12:13.
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