Нил Робертсон прокомментировал свой 147-очковый брейк на ЧМ по снукеру

Чемпион мира по снукеру и третий номер рейтинга австралиец Нил Робертсон прокомментировал свой 5-й максимум в карьере, установленный в рамках матча 1/8 чемпионата мира – 2022 в Шеффилде (Великобритания).

Напомним, Робертсон встретился с англичанином Джеком Лисовски и уступил ему со счётом 12:13.

«Я считал бы свою карьеру невероятной, даже если бы добился этого хотя бы однажды. Я добился всего, о чём только можно мечтать.

Сезон получился потрясающим. Если бы я ещё и победил на чемпионате, то провёл бы один из лучших сезонов в истории. Оформить 147-очковый брейк при счёте 10:9 было невероятно. У каждого есть мечта сделать это на мировом первенстве», – приводит слова спортсмена BBC.

За достижение Робертсон разделит приз в размере 15 тыс. фунтов с Грэмом Доттом, также оформившим максимум в квалификации. Помимо этого, австралиец получит 40 тыс. за то, что этот максимум стал пятым.