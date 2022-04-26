Рылов: FINA не понравилось, что я посетил митинг-концерт. В России я сам решаю, что делать

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал девятимесячную дисквалификацию со стороны Международной федерации плавания (FINA). Организация дисквалифицировала Рылова за то, что он посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Дисквалифицировали и дисквалифицировали, я ничего сильно от этого не теряю. Меня пригласили на концерт, посвящённый Крыму, и людям [FINA] это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать. Я и не должен всем нравиться – только своей девушке, маме и тёще (смеётся)», — сказал Рылов в эфире телеканала «Россия 24».

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