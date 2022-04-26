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Владимир Путин обратился к российским олимпийцам

Владимир Путин обратился к российским олимпийцам
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Президент России Владимир Путин обратился к российским участникам зимней Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай). Сегодня, 26 апреля, в Кремле проходит встреча Путина с чемпионами и призёрами ОИ.

«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики — не только в нашей стране, но и во всём мире — смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Сборная России завоевала 32 медали на ОИ-2022, в том числе шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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