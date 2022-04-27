Глава Европейского шахматного союза: Россия не присылала нам документы о переходе в Азию

Грузинский гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили, возглавляющий Европейский шахматный союз, прокомментировал решение Федерации шахмат России (ФШР) присоединиться к Азиатской шахматной федерации.

Напомним, ранее Наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской федерации.

«Мы не получили никаких документов от ФШР. Как минимум заявление они должны нам прислать», – сказал Азмайпарашвили в шоу «ВиЛ» известных российских пранкеров Вована и Лексуса.

Членами Азиатской федерации являются Австралия, Китай, Индия, Япония, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ, Сингапур и др. Организацию возглавляет шейх Султан бен Халиф Аль Нахайян. Главным турниром под эгидой федерации является чемпионат Азии.