Девочка хотела покормить щенков, а собака бросилась их защищать. Взрослых рядом не оказалось.

Ужасная трагедия в российском спорте. Юную шахматистку во время турнира загрызла овчарка

Что произошло?

Детские первенства России по шахматам в сочинском районе Лоо прерваны из-за смерти 12-летней участницы Полины Куниковой. В свободное время девочка гуляла, увидела за забором щенков, решила их покормить и подверглась нападению овчарки. Собака нанесла юной шахматистке травмы, несовместимые с жизнью.

Где в это время были взрослые?

По информации прокуратуры Краснодарского края, девочка перелезла через забор с закрытой на замок калиткой, после чего произошло нападение собаки. Рядом не оказалось никого из взрослых. Лишь через час тело ребёнка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать животных.

Фото: РИА Новости

Как отреагировала Федерация шахмат России?

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнования не будут возобновлены до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

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«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — сообщил официальный сайт ФШР.

Юная спортсменка, неоднократный призёр первенства Саратовской области по своему возрасту, приехала на соревнования в Сочи вместе с мамой из города Энгельс. В комплексе «Илона» проводились первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет.

В пабликах во «ВКонтакте» и телеграм-каналах Сочи пользователи утверждают, что в городе не решается проблема бродячих собак, так как администрация не заключила договор с организациями, которые занимались бы бездомными животными.

Правоохранительные органы начали расследование трагедии. Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский сообщил «Чемпионату», комментировать следствие он не может, но «материальную поддержу семье Полины Куниковой Федерация шахмат России окажет».