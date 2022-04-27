Тело 12-летней шахматистки обнаружил кормивший собаку охранник

Стали известны новые подробности трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край), сообщает телеграм-канал Kub Mash. Выяснилось, что тело 12-летней шахматистки обнаружил кормивший собаку бывший охранник санатория «Аквалоо».

После ухода с работы 51-летний мужчина начал заботиться об овчарках, которые приходили из соседнего леса. По его словам, он делал это, чтобы они не бегали по двору санатория. Еду брал из столовой бывшего работодателя. Полину загрызла собака, которая недавно ощенилась. Обнаружив тело девочки, мужчина перепугался и только со второго раза набрал 103 правильно. Он позвал экс-начальника и прохожих на помощь, но ребёнка спасти не удалось.